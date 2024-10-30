Приблизительно половина боеприпасов для российских оккупационных сил поступает из Северной Кореи, заявил в эфире Freedom бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Владимир Путин

В частности, Маломуж напомнил, что ранее у России было существенное преимущество над ВСУ в количестве боеприпасов, где соотношение снарядов на фронте было 1 к 10 или даже 1 к 15. Пока же ситуация изменилась, и на некоторых участках фронта эти показатели почти сравнялись.

“Поэтому мы констатируем, что существует существенный дефицит боеприпасов в России. По разведданным, примерно 50% боеприпасов, особенно снарядов, поступает из Северной Кореи, 10-12% — из Ирана, ну и, соответственно, 1 200 баллистических ракет — это также Северная Корея... Иран сейчас прекратит поставки, потому что находится в самом тяжелом положении . Поэтому фиксируем то, что ВПК России не успевает поставлять и активно поддерживать направления боеприпасов — только в тех секторах, где ведутся горячие бои", — сказал генерал.

По его данным, россияне больше не проводят масштабное обновление техники, ведь 75% танков из старых резервов уже потеряно. Ежегодно РФ производит 200-300 танков, однако это устаревшее вооружение и его использование ограничено. Вместо бронетехники враг все чаще задействует живую силу.

Относительно артиллерии, Маломуж заметил, что производство стволов в РФ ограничено, и потеряно уже около 30% имеющихся. Это приводит к уменьшению количества огневых средств, включая ракетную, зенитно-ракетную артиллерию и бронетехнику. Сейчас основной удар наносят силами авиации, используя около 300-350 самолетов, а также беспилотниками, количество которых, по словам Путина, может достичь миллиона в год.

Это создает серьезную угрозу, поскольку такие атаки продолжаются и по военным позициям, и по всей территории Украины, подытожил Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что официальный Киев не будет настаивать на участии войск стран Запада в войне. Даже несмотря на участие войск КНДР на стороне окупантов.



