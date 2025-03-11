У РФ серьезные проблемы с авиацией и ракетами: названы основные признаки

Россия стала использовать ракеты значительно меньше, что может свидетельствовать о дефиците этих боеприпасов или проблемах с запускающей их авиацией. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Криволап в эфире Украинского Радио.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

Он отметил, что во время последней крупной атаки России количество ракет Х-101 и стратегических бомбардировщиков Ту-95 было ограничено, что может указывать на нехватку не только ракет, но и самолетов. Криволап также обратил внимание на то, что два бомбардировщика были переведены с Дальнего Востока для участия в операции, а после выполнения ударов вернулись обратно в Амурскую область.

"Учитывая использование ракет Х-101 и самолетов Ту-95 можно заключить, что у России возникли трудности с поставкой как самолетов, так и ракет. Это указывает на наличие проблем", — сказал эксперт.

Что касается баллистических ракет, то их запускали в одиночку, а "Кинжалы" вообще не использовались в последнее время, за исключением одного удара "Искандером" по Кривому Рогу. Криволап также предположил, что ракет может быть не хватать или их могут хранить для угрозы Европе.

"Возможно, они экономят ракеты для Европы, чтобы иметь возможность угрожать, хотя объяснить такое поведение сложно", — добавил он.

Эксперт также отметил, что увеличение использования дронов "Шахед" и фальш-целей было ожидаемым. Россия нарастила интенсивность атак дронами-камикадзе, пытаясь нанести удары по объектам газодобычи и газоснабжения. Первыми целями стали Гадяч, а затем атаки переместились на Западную Украину, где обстреляли газохранилища Тернопольщины и Ивано-Франковской области.

"Как только закончился наш контракт по поставке газа через этот газопровод, Россия сразу начала обстрелы, пытаясь оставить Украину без газа", — подытожил Криволап.



Он также подчеркнул, что газохранилища являются гражданскими целями, а атаки на них являются нарушением норм международного права.

Портал "Комментарии" уже писал, что в течение прошлой недели Россия совершила сотни атак по территории Украины, используя различные виды оружия. Оккупанты выпустили более тысячи бомб и сотни беспилотников. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.