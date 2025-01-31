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У Путина все больше союзников в Европе: кто составил компанию Фицо и Орбану

Эскалация риторики словацкого премьера Фицо отражает более глубокую проблему для ЕС, поскольку все больше чиновников настаивают на интересах России, а не на едином европейском блоке

сегодня, 11:02
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Кравцев Сергей

Националистический крен в таких странах, как Словакия, Австрия и Хорватия, а также Венгрия, ставит под вопрос поддержку Украины, как раз в то время, когда Дональд Трамп после своего возвращения в Белый дом стремится положить конец войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

У Путина все больше союзников в Европе: кто составил компанию Фицо и Орбану

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, лидеры этих стран разрывают единство с Европейским Союзом и НАТО и предлагают российскому диктатору Владимиру Путину удобных союзников в критический момент.

Авторы публикации отмечают, несмотря на то, что Словакия стала одной из первых стран НАТО, которая оказала военную помощь Украине в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ, нынешняя власть во главе с премьером Фицо всячески ставит палки в колеса стремлению ЕС поддерживать Украину. Его позиция теперь схожа с премьером Венгрии Орбаном, который постоянно ставил под сомнение поддержку блока Украины и призывает к прекращению санкций против России.

В материале говорится, Австрия готова выдвинуть своего первого крайне правого канцлера со времен Второй мировой войны, который ясно дал понять, что поддержка санкций противоречит традиционному нейтралитету страны. В Хорватии избиратели подавляющим большинством голосов переизбрали президента Зорана Милановича, который резко критиковал военную помощь Киеву, наложил вето на обучение украинских офицеров и осудил расширение НАТО как "глубоко безнравственное". 

Правительства других стран, которые были надежными западными партнерами Украины, также подвергаются риску. Так, в Румынии в прошлом годукрайне правый кандидат Калин Георгеску, который выступал против НАТО и хвалил Трампа и Путина, неожиданно выиграл первый тур президентских выборов. Однако Верховный суд Румынии, сославшись на иностранное вмешательство, аннулировал результат и назначил новые выборы на май.

Словения и Чешская Республика – еще две страны в регионе, где кандидаты, выступающие против нынешнего правительства, могут вернуться к власти. А в Болгарии глава государства Румен Радев призвал снять санкции с Москвы.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-31/pro-putin-sentiment-in-slovakia-austria-croatia-comes-at-bad-time-for-ukraine
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