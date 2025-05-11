У Путина уже все готово: украинцев предупредили об очень тяжелом лете и вероятности оккупации

Кремлевский диктатор Владимир Путин отверг безусловное перемирие с 12 мая, предлагаемое Украиной, Европой и США. Вместо этого он предложил провести переговоры в Стамбуле и призвал устранить первопричины войны.

Война в Украине

"То есть они и дальше будут требовать демилитаризацию Украины. А мы на это пойти не можем, потому что это будет только стимулировать Россию к дальнейшей агрессии", — отметил военный, политолог Виктор Таран.

При этом он добавил, что Путин будет точно вести войну, как минимум до осени.

"Во-первых, у Путлера все готово к летней кампании. Во-вторых, экономика России почти полностью переведена на военные рельсы. В-третьих, у него есть ресурсы воевать минимум до конца года. В-четвертых, российское общество поддерживает войну против Украины", – говорит Таран.

Кроме того, он добавляет, что Путин абсолютно убежден в том, что украинское общество якобы не желает дальше воевать, мобилизоваться, а значит, по его мнению, скоро не будет новобранцев и есть шансы прорвать фронт.

Он явно получил поддержку со стороны Китая. И, вероятно, обещания на дополнительные ресурсы", — добавил Тарана.

А еще, говорит он, остановка войны сейчас принесет Путину больше внутренних проблем.

"И это далеко не все факторы, указывающие, что ему нет никакого резона останавливать войну. А нам предстоит очень тяжелое лето, когда Россия бросит на фронт все ресурсы. И вы определяйтесь, вы либо в ВСУ, либо в ВСУ. Третьего не дано. Потому что третья это оккупация российскими войсками", — подчеркнул Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Си на параде в Москве дал Путину добро на усиление эскалации в Украине.



