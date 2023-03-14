У Путина уже воспринимают Пригожина как угрозу: что произошло

В Кремле опасаются, что критические высказывания основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес Минобороны РФ из-за хода военной кампании в Украине, а также заявления о "президентских амбициях" могут угрожать режиму российского диктатора Владимира Путина. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Эксперты обратили внимание на обвинения со стороны члена связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай", российского политолога Алексея Мухина в адрес Пригожина относительно преследования политических целей в России, которые ставят под угрозу силы его наемников в Бахмуте.

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Так, Мухин прокомментировал саркастическое заявление Пригожина от 11 марта о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах в Украине в 2024 году, и заявил в своем Telegram-канале, что российская общественность начала интерпретировать заявление Пригожина как объявление о том, что он будет баллотироваться на выборах президента РФ, которые также запланированы на 2024 год.

Российский политолог также риторически спросил, уведомлял ли Пригожин Путина о своих "президентских амбициях". Мухин утверждал, что представление Пригожиным себя как "командира" ЧВК "Вагнера" "напрямую влияет на планирование и управление боевыми действиями штурмовых отрядов".

Также он язвительно заявил, что Пригожин является "перспективным политиком", который ищет козлов отпущения, чтобы обвинить в высоких потерях личного состава "вагнеровцев" в ходе наступления на Бахмут.

Мухин заметил, что все знают, что правительство РФ платит за войска Пригожина и их боеприпасы, и добавил, что отказ Пригожина признать поддержку со стороны обычных российских сил оттолкнул его от других "полевых командиров".

Политолог пришел к выводу, что Пригожин своими действиями "поставил бойцов "Вагнера" под угрозу окружения во время ожидаемой украинской контратаки".

Также Мухин заявил, что Пригожин теперь требует, чтобы российские военнослужащие "прикрывали его фланги", и что войскам РФ, возможно, придется забыть о своей неприязни к Пригожину, чтобы предотвратить дальнейшие потери "Вагнера "в Бахмуте.

В ISW отмечают, что нападение Мухина на Пригожина согласуется с их оценкой от 12 марта о том, что Минобороны РФ может преднамеренно использовать силы "Вагнера" в Бахмуте, отчасти для того, чтобы подорвать политические устремления Пригожина.

"Обвинения Мухина также подтверждают оценку ISW о том, что Кремль и Минобороны России могут пытаться обвинить Пригожина в замедлении темпов продвижения в Бахмуте и в больших потерях среди наемников "Вагнера"", — говорится в публикации.

Так, эксперты обращают внимание, что высказывания Мухина демонстрирует, как Кремль может воспринимать неоднозначные заявления Пригожина и "его угрозу путинскому режиму".

Ранее аналитики ISW наблюдали резкую критику в адрес Пригожина со стороны таких блогеров, как Игорь Гиркин, но "заявление Мухина примечательно его существующей связью с кремлевским институтом, которым является клуб "Валдай"".

Пригожин, отвечая на заявления Мухина, не стал сворачивать свою враждебную риторику в отношении Минобороны РФ, заявив, что ситуация в Бахмуте остается "очень тяжелой" и что его "550 попыток" достать боеприпасы для "вагнеровцев" были проигнорированы.

Пригожин при этом подчеркнул, что военнослужащие РФ привозят его наемникам в Бахмут от 12 до 15 машин с боеприпасами из оккупированных территорий в запорожской области, а также из Донецка и Авдеевки. Он отметил, что "между бойцами ЧВК "Вагнера" и бойцами Минобороны России конфликта нет", и заявил, что уверен, что "вагнеровцы" и дальше будет получать такие пожертвования "благодаря дружеским отношениям с этими подразделениями".

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