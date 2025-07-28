У Путина теперь есть другая Чернобаевка стало известно о неожиданном успехе ВСУ

Российские оккупанты ежемесячно теряют до 35 систем противовоздушной обороны, из которых до трети приходится на оккупированный Крым. Об этом в материале для Обоз.

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"Эти потери на полуострове Крым им срочно нужно компенсировать. Однако сейчас почти невозможно восстановить ПВО производством в России, поэтому приходится опрокидывать технику из других районов, оставляя открытым воздушное пространство на территориях материковой Украины, а чаще над самой Россией", — отметил он.

По его данным, для защиты воздушного пространства в Крыму дислоцирована 31-я дивизия ПВО, включающая 12-й зенитно-ракетный полк (районы Евпатория и Севастополь), 18-й полк (Джанкой, Феодосия, Тарханкут) и 3-й радиотехнический полк в Тарханкуте.

Коваленко подчеркивает, что Крым площадью более 26 тыс. кв. км для российской ПВО уже стал второй Чернобаевкой.

Это связано с тем, что зенитно-ракетные полки оснащены в основном секторальными РЛС 92Н2Е, которые недостаточно эффективны в выявлении малогабаритных целей. Для них нужны РЛС кругового обзора 91Н. "Небо-М" и "Каста-2Е2" быстро приводят к их уничтожению, поэтому технику приходится опрокидывать в авральном режиме".

Он добавляет, что россияне вынуждены держать Крым под прикрытием из-за его стратегического значения как военного и логистического узла, но делают это неэффективно.

"Итак, Крым для россиян стал очередной Чернобаевкой. Хотя и больше по размеру, он по сути аналогичен. Роковая особенность Крыма — это замкнутая территория, где все позиции заранее известны. Таким образом, их средства ПВО ограничены границами полуострова", — подытожил Коваленко.

Как уже писал портал "Комментарии", российские войска ночью 28 июля атаковали несколько районов Днепропетровской области ударными беспилотниками.