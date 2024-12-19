У Путина спросили, изменил бы ли он свое «решение февраля 2022 года»

Журналистка РБК Полина Химшиашвили спросила кремлевского диктатора Путина: "Если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, не изменили бы вы свое решение?" Путин ответил, что "СВО" нужно было начинать раньше.

Путин. Фото: ТАСС

"Такое решение, принятое в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше, это первое. Второе — нужно было начать готовиться, в том числе к "СВО". Среди них крымские события были спонтанны. События 2022 мы также начали без подготовки к ним. Но почему начали? Поэтому дальше невозможно было стоять на месте и терпеть", – заявил Путин.

Также он объяснил начало полномасштабного вторжения в Украину тем, что украинские власти отказались от выполнения Минских соглашений и Россию заставили.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на очередной пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин назвал войну "движухой", и сказал, что застой экономики был до войны.

"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно – нам скучно. Застой. Хочется "движухи". Как только начинается "движуха", все свистит у виска, и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас. Но ужас, но не ужас-ужас-ужас. Все измеряется экономикой", – заявил устаревший российский диктатор.

Он также оговорился, сказав, что российская армия не "освобождает", как они привыкли утверждать, а забирает территории у Украины. Затем он исправился.

Также "Комментарии" писали, как кремлевский диктатор Владимир Путин подвел итоги деятельности украинских "офисников" в России. Телефонные мошенники из Украины (колл-центры и офисы – ред.) выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил российский диктатор Владимир Путин.

По его словам, это данные "по всей банковской системе".