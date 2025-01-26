У Путина снова серия пропущенных: неизвестные беспилотники подожгли РФ, там паника

С ночи 26 января россияне в Рязанской области снова бодрствовали, ведь в 00:44 туда снова прилетели неизвестные дроны. В российских пабликах пишут, что по разным данным слышали от 5 до 15 мощных взрывов. Были видны яркие вспышки в районе поселка Дядьково. Жители города слышали характерный звук БПЛА в небе.

Рязанский НПЗ

При этом жители Рязанской области отмечают, что под атаку беспилотников во второй раз за неделю попал Рязанский НПЗ.

Россияне пишут, что в некоторых районах сработал сигнал воздушной тревоги. Кроме того, отмечают, что цели пыталось сбить российское ПВО.

"Пулеметы работают, что-то горит", — пишут в соцсетях жители Рязани и шутят, что это "вторая серия" атаки на НПЗ.

После взрывов в районе Рязанского НПЗ начался пожар, зарево от которого хорошо видно за многие километры.

Впоследствии губернатор Рязанской области сообщил, что все цели в конце концов были сбиты. Впрочем, кадры с места атаки позволяют предположить, что такие заявления не соответствуют действительности.

Как отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, Силы обороны Украины нанесли повторный удар по Рязанской нефтеперерабатывающей компании. По его словам, атака прошла удачно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России вечером четверга сообщили о массированной атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ. В российском Минобороны сообщили, что силы ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской области, Брянске, Белгородской и временно оккупированном Крыму. Также в соцсетях сообщили, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы "РНПК". Говорят, над нефтебазой сбили уже не менее 10 дронов.



