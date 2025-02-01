У Путина слишком амбициозные цели: на Западе дали неоднозначный прогноз по завершению войны в Украине

Цели российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины настолько амбициозны, что даже временное прекращение боевых действий может быть достигнуто, но обеспечить стабильный мир будет чрезвычайно трудно. Об этом говорится в материале Financial Times.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"С 2014 года основная цель России заключалась в ослаблении суверенитета Украины и установлении полного политического контроля над этой страной", – рассказал Фредрик Лейдквист из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований.

По его словам, ключевую роль в этом конфликте играет враждебность Путина независимости Украины и ее национальной идентичности.

В то же время, издание подчеркивает, что в течение последнего года украинские силы вели в основном оборонную войну, пытаясь истощить врага. Несмотря на постепенное продвижение российских войск на востоке страны, прогнозы возможности выигрыша России в этой войне различаются.

Экс-замминистра обороны Украины Алина Фролова обращает внимание на то, что слишком много акцента делается на операциях на земле, где Россия действительно имеет преимущество, однако в других сферах, таких как авиация, море, космос и киберпространство, Украина не только сохраняет свои позиции, а и иногда превосходит врага.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, верит в шансы Украины на успех.





"Я не переживаю, что Украина может проиграть. У России нет потенциала для больших прорывов. Причина, почему Россия обращается к помощи Северной Кореи, очевидна", – подчеркнул он.

Согласно отчету Международной кризисной группы, на который ссылается Financial Times, проблемой для обеих сторон остаются большие потери среди личного состава и трудности пополнения армии, что также подтверждают военные источники.

Портал "Комментарии" уже писал, что Кремль не намерен прекращать войну в Украине в ближайшее время, поскольку российский генштаб планирует длительные операции, которые могут продолжаться до лета, а возможно и до осени. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.