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У Путина сделали новое заявление о «СВО»: не пора ли заканчивать

В Москве заявили, что переговоры фактически повисли, а российская армия якобы продолжает успешно продвигаться на фронте

28 августа 2026, 16:12
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Кравцев Сергей

В Кремле не видят предпосылок для быстрого возвращения к переговорам о завершении войны против Украины, считая, что продолжение "СВО" очевидно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос мирного урегулирования находится "глубоко на паузе", а Москва продолжает ставить на военное давление.

У Путина сделали новое заявление о «СВО»: не пора ли заканчивать

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, новых идей по переговорному процессу нет. При этом Песков заявил, что Украина вроде бы хорошо знает требования России, но не соглашается обсуждать их мирным путем.

На этом фоне Москва продолжает оправдывать удары по украинским городам.

Дмитрий Песков заявил, что атаки на Киев якобы носят систематический и целенаправленный характер и направлены на военную инфраструктуру. В то же время, российские удары в последнее время затрагивают и гражданские объекты – в том числе склады с продовольствием, товарами широкого потребления и другой продукцией.

Комментируя сообщения о возможной новой эскалации, Песков назвал их "традиционными страшилками" западных медиа. Он заявил, что российские войска продолжают наступательные действия, а Москва оценивает ситуацию на фронте как благоприятную для себя.

Фактически Кремль демонстрирует готовность и дальше делать ставку на силу. Песков прямо увязал продолжение боевых действий с тем, что украинская сторона якобы не хочет обсуждать российские требования за столом переговоров.

Заявления Кремля прозвучали на фоне постоянных дискуссий о возможности возобновления переговоров по войне. Однако Москва пока не демонстрирует готовность отказываться от своих ультимативных требований.

Таким образом, в Кремле одновременно отвергают опасения по поводу эскалации и уверяют, что российская военная кампания будет продолжаться. Формула Москвы остается неизменной: уступок нет, переговоров нет – армия продолжает наступление.

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