У Путина сделали новое заявление о перспективе мирных переговоров

Российский диктатор Владимир Путин исключает любые мирные переговоры из-за того, что война, начатая им против Украины, недавно получила продолжение на территории России. Принять это и сесть за стол переговоров Москва не может. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник диктатора Юрий Ушаков, которое цитирует AFP.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"На нынешнем этапе, учитывая эту эскападу, мы говорить не будем", – сказал Ушаков.

Чиновник назвал вступление в переговорный процесс "совершенно неуместным" и отметил, что дальнейшие переговоры "будут зависеть от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области".

Приблизительно то же сказал в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого распространили российские пропагандистские медиа.

"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речь не может быть", — сказал он.

Также, по словам Лаврова, Путин планирует "дать оценку" ситуации в Курской области, где на второй неделе операции Украина контролирует уже более 90 населенных пунктов, "чуть позже".

Как пишет AFP, 19 августа президент Владимир Зеленский во время своего выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины призвал дипломатов организовать второй раунд саммита мира в этом году, заявив, что "мы должны вынудить Россию всеми силами и вместе с нашими партнерами к миру".

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Более того, проводя операцию в Курской области Украина как раз и хочет склонить Москву к переговорам. Фактически похожий тезис повторили в материале "The Times". Журналисты отметили, что в том случае, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории. Учитывая несговорчивость Кремля, есть ли у Украины шанс таким образом усадить РФ на стол переговоров, отказавшись от части своих ультиматумов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



