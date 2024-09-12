У Путина психология крысы: как действует российский диктатор

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что у российского диктатора Владимира Путина психология крысы. Когда Путина загоняют в ловушку, он разворачивается и атакует, поэтому глава Кремля и дальше будет продолжать давление на Украину.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в комментариях Oboz.ua рассказал, что Путин будет увеличивать давление на Украину, расширить фронт войны и попытаться страну превратить в "инфраструктурную пустыню". Политический обозреватель указывает, что Путин воспринимает вызов относительно себя как призыв к более жестким действиям. По словам Портникова, это похоже на психологию крысы, о которой Путин сам и говорил.

"Путин всегда воспринимает любой вызов как призыв к более жестким действиям, у него такая психология. У Путина психология крысы, о которой он рассказывал в своем первом интервью российским журналистам. Когда вы загоняете его в ловушку, он разворачивается и нападает на вас", – сказал Портников.

Политический эксперт указывает, что даже при таких обстоятельствах у Украины есть шансы сохранить государство и свой суверенитет. Портников предлагает вместо возможного унизительного перемирия давать России ответ, чтобы получить шанс на мир на условиях Украины.

"Если мы будем жестко отвечать России, если мы заставим ее увидеть, что у нее нет достаточных сил для продолжения войны, тогда мы можем в ближайшем будущем надеяться на такое перемирие, которое по крайней мере будет учитывать и украинские интересы. И именно к такому развитию событий в следующие годы нужно идти", — подытожил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, действительно ли российский диктатор Владимир Путин психопат. Что о его состоянии говорят специалисты.

Также "Комментарии" писали, что Портников назвал единственный вариант окончания войны в Украине.





