У Путина психология крысы: как действует российский диктатор

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что у российского диктатора Владимира Путина психология крысы. Когда Путина загоняют в ловушку, он разворачивается и атакует, поэтому глава Кремля и дальше будет продолжать давление на Украину.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в комментариях Oboz.ua рассказал, что Путин будет увеличивать давление на Украину, расширить фронт войны и попытаться страну превратить в "инфраструктурную пустыню". Политический обозреватель указывает, что Путин воспринимает вызов относительно себя как призыв к более жестким действиям. По словам Портникова, это похоже на психологию крысы, о которой Путин сам и говорил.
Политический эксперт указывает, что даже при таких обстоятельствах у Украины есть шансы сохранить государство и свой суверенитет. Портников предлагает вместо возможного унизительного перемирия давать России ответ, чтобы получить шанс на мир на условиях Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, действительно ли российский диктатор Владимир Путин психопат. Что о его состоянии говорят специалисты.
Также "Комментарии" писали, что Портников назвал единственный вариант окончания войны в Украине.
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