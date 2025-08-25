У Путина прошло две недели: стало известно о неизбежности катастрофы для диктатора.

Украина представила новую ракету "Фламинго" с дальностью до 3000 км, которую готовят к массовому производству. На этом фоне Россия заговорила о наращивании ядерного потенциала, а президент США Дональд Трамп подверг критике своего предшественника Джо Байдена за ограничение на удары Украины по территории РФ. Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук отметил, что все эти события связаны между собой и могут сигнализировать о решительном изменении сценария в сентябре, если Москва "будет дурачить и дальше", потому что "ей будет плохо".

Трамп сделал новое заявление, подчеркнув, что в течение двух недель станет ясно, возможен ли мир в Украине. В случае негативного развития событий он пообещал: "США будут действовать другим способом". Сейчас Трамп ожидает вероятную встречу Зеленского с Путиным, однако Россия выдвигает условия для ее проведения.

"Последний месседж Трампа говорит о том, что у него две недели и в случае чего — изменит свою тактику. Все эти пазлы можно составить в правильном направлении и понять, что может ожидать Россию в сентябре", — отметил Ткачук.

Он выразил надежду, что Украина сможет более эффективно бить по военным целям, не только в тылу России, но и на временно оккупированных территориях.

"Мы теперь тоже сможем наносить комбинированные удары и крылатыми ракетами, и дронами. У нас есть шансы перехватить инициативу на определенных направлениях", – заявил он.

Также Ткачук обратил внимание на информационный вброс РФ о "воздушном перемирии", что, по его словам, свидетельствует о слабости противника.

"Это нужно больше им, чем нам", – заметил он.

Тем временем американский разведчик Джонатан Мир считает встречу Зеленского с Путиным маловероятной, даже если в переговоры вмешается Трамп. Одной из причин он назвал "страх Путина перед Зеленским".

