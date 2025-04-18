У Путина придумали жестокий способ, как принудить Украину к капитуляции

Россия продолжает использовать террористическую тактику против мирного населения Украины — в ход идут все новые средства: от баллистических ракет с кассетными зарядами до дронов, разбрасывающих взрывчатку или даже ядовитые боевые вещества. Как считает политический эксперт Денис Попович, подобные атаки направлены на дестабилизацию тыла и создание хаоса в мирных городах.

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"Использование дронов с боевыми ядовитыми веществами. Это все необходимо для того, чтобы как можно больше убить, ранить, искалечить людей, мирных жителей. То есть это еще одно проявление террора со стороны Российской Федерации именно в отношении гражданского населения, к мирным гражданам", — рассказал Попович.

По его мнению, цель таких варварских действий – заставить украинское общество сломаться и давить на власть с требованиями завершить войну на условиях агрессора.

Попович убежден, что руководство РФ стремится сделать жизнь в мирных регионах Украины невыносимой. Все это — для внутреннего давления: чтобы украинцы потребовали прекращения войны по условиям, выгодным Москве.

Речь идет, в частности, о передаче России контроля над пятью украинскими регионами: Крымом, Донбасом, Луганщиной, а также частями Запорожской и Херсонской областей. Кремль также добивается вывода ВСУ с этих территорий, сокращения украинской армии, принятия пророссийских законов и отказа от европейского курса.

"Все это под прикрытием террора. Именно такими методами Россия пытается навязать Украине капитуляционный сценарий", — подытожил военный обозреватель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне начали наносить ядовитые вещества на свои БПЛА типа Shahed 136/Герань-2, чтобы наносить дополнительный вред людям.



