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У Путина придумали жестокий способ, как принудить Украину к капитуляции

РФ начала использовать отравленные шахеды, чтобы нанести мирному населению как можно больший вред

сегодня, 09:52
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Ткачик Олеся

Россия продолжает использовать террористическую тактику против мирного населения Украины — в ход идут все новые средства: от баллистических ракет с кассетными зарядами до дронов, разбрасывающих взрывчатку или даже ядовитые боевые вещества. Как считает политический эксперт Денис Попович, подобные атаки направлены на дестабилизацию тыла и создание хаоса в мирных городах.

У Путина придумали жестокий способ, как принудить Украину к капитуляции

Переговоры о мире

"Использование дронов с боевыми ядовитыми веществами. Это все необходимо для того, чтобы как можно больше убить, ранить, искалечить людей, мирных жителей. То есть это еще одно проявление террора со стороны Российской Федерации именно в отношении гражданского населения, к мирным гражданам", — рассказал Попович.

По его мнению, цель таких варварских действий – заставить украинское общество сломаться и давить на власть с требованиями завершить войну на условиях агрессора.

Попович убежден, что руководство РФ стремится сделать жизнь в мирных регионах Украины невыносимой. Все это — для внутреннего давления: чтобы украинцы потребовали прекращения войны по условиям, выгодным Москве.

Речь идет, в частности, о передаче России контроля над пятью украинскими регионами: Крымом, Донбасом, Луганщиной, а также частями Запорожской и Херсонской областей. Кремль также добивается вывода ВСУ с этих территорий, сокращения украинской армии, принятия пророссийских законов и отказа от европейского курса.

"Все это под прикрытием террора. Именно такими методами Россия пытается навязать Украине капитуляционный сценарий", — подытожил военный обозреватель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне начали наносить ядовитые вещества на свои БПЛА типа Shahed 136/Герань-2, чтобы наносить дополнительный вред людям.




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Источник: https://uatv.ua/uk/putin-vykorystovuye-drony-z-otrujnymy-rechovynamy-shhob-pidirvaty-ukrayinskyj-tyl-vijskovyj-oglyadach/
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