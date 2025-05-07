У Путина придумали, как «захватить» Днепропетровскую область до 9 мая

На Покровском направлении российская армия не имеет успехов в продвижении, в частности в направлении города Покровск. Однако оккупанты не прекращают попыток приблизиться к административной границе с Днепропетровской областью, стремясь продемонстрировать хоть какие-то достижения к 9 мая. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Днепропетровская область

По словам эксперта, в Покровском направлении наступление противника остановлено, а украинские силы на отдельных участках даже переходят в контратаки. Такая ситуация продолжается несколько дней. Вооруженным силам Украины удалось отразить ряд населенных пунктов, что свидетельствует об успешном сдерживании вражеских сил. Попович отмечает, что наступление в направлении Покровска фактически остановлено.

Впрочем, говорит эксперт, невзирая на неудачи, российская армия не оставляет попыток продвинуться в сторону административных границ с Днепропетровской областью. Как объяснил военный обозреватель, командование РФ не отменяло приказ захватить Покровск, но предположительно отложило его из-за остановки наступления. Попович отметил, что до 9 мая оккупанты будут пытаться демонстрировать хоть какой-то успех в этом направлении, но удастся ли им это — покажет время.

Если попытки продвинуться до Днепропетровщины потерпят поражение, россияне могут изменить стратегию и сосредоточиться на других направлениях, в частности, на Константиновке. По данным Поповича, противник начал тактическое наступление на этот город, пытаясь продвинуться как со стороны Часового Яра, так и с Торецка. Особенно активные действия подмечены со стороны Торецкая. Обозреватель прогнозирует, что в ближайшие дни попытки окупантов захватить Константиновку могут продолжиться.

Оккупационные войска также планируют предпринять символическую попытку добраться до стелы Днепропетровской области, чтобы сфотографироваться на ее фоне и представить это как "победу" до 9 мая. Попович не исключает вариант, что один из военных на мотоцикле может прорваться к потолку, быстро сделать фото и передать его в командование перед ликвидацией украинских защитников.

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