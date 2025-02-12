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У Путина остался единственный способ лишить Украину членства в НАТО

По мнению дипломата, команда Трампа допустила ошибку, когда делала неоднозначные заявления о перспективах вступления Украины в НАТО.

сегодня, 17:50
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Клименко Елена

Кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что обещания президента США Дональда Трампа не являются достаточной гарантией, чтобы Украина не вступила в НАТО. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle.

У Путина остался единственный способ лишить Украину членства в НАТО

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"Путин не доверяет Западу и не верит, что даже если ему пообещают, что Украина не станет членом НАТО, то через несколько лет это обещание останется в силе", – отметил он.

Кулеба добавил, что даже законодательные обещания со стороны американского президента не гарантируют, что эти решения не будут изменены в будущем.

"Путин все это прекрасно понимает. Он ищет победу в виде отказа Украины от НАТО, но знает, что самый эффективный способ предотвратить вступление Украины в Альянс — это уничтожить саму Украину. Это он понимает очень четко. Другие варианты дают лишь временную имитацию, но не дают ему гарантий", – пояснил дипломат.

Он также отметил, что команда Трампа допустила ошибку, когда делала неоднозначные заявления о перспективах вступления Украины в НАТО. Это лишило их возможности использовать этот вопрос как рычаг в переговорах с Кремлем.

"Если даже они планировали использовать это как козырь, то уже значительно обесценили этот инструмент. Путин уже понимает, что здесь не о чем торговаться, кроме жестких гарантий, которых он будет добиваться", – подытожил Кулеба.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог ранее заявил, что вопрос членства Украины в НАТО станет актуальным после Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Портал "Комментарии" уже писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае попытки России вторгнуться на территорию Альянса, ответ будет решающим и уничтожающим. При этом он подчеркнул, что страны-члены должны увеличить расходы по обороне.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OXt_e_90pCQ&t=1483s&ab_channel=DW%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
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