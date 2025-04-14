Кто бы что ни говорил и в России на самом деле не так много времени осталось, чтобы и дальше морочить голову с так называемым перемирием, поскольку дальнейшее затягивание этого вопроса, пусть и в урезанном виде, как перемирие на море или перемирие в воздухе, оно точно будет стимулировать президента США Дональда Трампа, все же, больше. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

"И в данном случае история с 9 мая действительно начинает играть совсем по-другому. Зная помешанность Путина на сакральных датах, представить какое-нибудь перемирие под это число вполне реалистично. В принципе будет определенное объяснение для Трампа, и тот может на это купиться. Также будет объяснение для внутренних пользователей, что смотрите – деды 9 мая победили и мы 9 мая фактически победили, но на сегодняшний день вероятность реализации даже такого сценария далеко не 100%", — отметил эксперт.

Он объяснил, что Владимир Путин постоянно меняет свою позицию. Он все равно продолжает верить, что может как-то кардинально изменить ситуацию на фронте. И, возможно, он просто будет и дальше водить Дональда Трампа за нос и предлагать какое-то урезанное перемирие в качестве определенного жеста доброй воли для того, чтобы потом снова продолжить войну.

"Поэтому ключевой вопрос на сегодняшний день – купится ли в очередной раз Трамп на такие заявления со стороны Российской Федерации", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — для России своеобразное поведение – это ложь и манипуляции. Подтверждением тому является то, что через месяц после предложения Вашингтона об установлении режима прекращения огня противник запустил 70 ракет и тысячи "Шахедов". Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Также издание "Комментарии" сообщало – США впервые пригрозили России за срыв перемирия в Украине: детали.



