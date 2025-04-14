У Путина осталось совсем немного времени откладывать перемирие: что об этом говорит

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Кравцев Сергей
Кто бы что ни говорил и в России на самом деле не так много времени осталось, чтобы и дальше морочить голову с так называемым перемирием, поскольку дальнейшее затягивание этого вопроса, пусть и в урезанном виде, как перемирие на море или перемирие в воздухе, оно точно будет стимулировать президента США Дональда Трампа, все же, больше. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Он объяснил, что Владимир Путин постоянно меняет свою позицию. Он все равно продолжает верить, что может как-то кардинально изменить ситуацию на фронте. И, возможно, он просто будет и дальше водить Дональда Трампа за нос и предлагать какое-то урезанное перемирие в качестве определенного жеста доброй воли для того, чтобы потом снова продолжить войну.
Читайте на портале "Комментарии" — для России своеобразное поведение – это ложь и манипуляции. Подтверждением тому является то, что через месяц после предложения Вашингтона об установлении режима прекращения огня противник запустил 70 ракет и тысячи "Шахедов". Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
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