В пятницу должна пройти встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Накануне спикер российского лидера Дмитрий Песков рассказал об организации саммита и ожиданиях от встречи. По его словам, подготовка к саммиту на Аляске прошла в сжатые сроки. Однако для встречи Путина и Трампа было сделано все необходимое, все параметры были выдержаны. Согласовать встречу помог визит представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву.

По словам Пескова, забегать вперед и пытаться предсказывать результаты встречи Путина и Трампа было бы большой ошибкой.

"Документ по итогам саммита на Аляске не ожидается. В настоящее время продолжается обсуждение украинского конфликта между РФ и США, мнение Украины, возможно, будет обсуждаться на следующих этапах", — заявил спикер Путина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин готовит "факты" оправдания вторжения в Украину.

Путин готовит для встречи с Президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы". Отмечают, что речь идет о географических картах, которые, по замыслу Путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированная за счет территорий других стран. По убеждению, российской стороны это должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии РФ на украинские территории.

Однако подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой.



