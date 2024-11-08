У Путина новый план по уничтожению Украины: реализация началась

Рабочий сценарий на ближайшее время состоит в том, что Дональд Трамп предложит приостановить боевые действия по линии фронта, причем без возвращения большей части оккупированных территорий, по крайней мере, Крыма и Донбасса, считает политический эксперт Александр Кочетков. По его мнению, Украине придется соглашаться, потому что она зависит от партнеров целиком и полностью. Впрочем, добавляет эксперт, неизвестно, согласится ли на такой сценарий кремлевский диктатор Владимир Путин.

Ракетный удар

Кочетков напомнил, что в начале войны РФ хотела быстро захватить Киев и посадить марионеточное правительство под руководством некоего Медведчука. После этого коллаборанты должны провести анонсированные Путиным так называемую денацификацию и демилитаризацию Украины. То есть, они бы приняли решение о федеральном устройстве, предоставили бы Донбассу "особый статус", утвердили русский язык как государственный, сократили бы ВСУ до 50 000 человек с лишением тяжелого вооружения.

"Чтобы коллективный Запад не очень всем этим беспокоился, агрессоры как "честные бандиты" отдали бы "его долю" — три западные области Украины. А впоследствии создали бы "союзное государство" из России, Беларуси и Украины, в котором Киев и Минск избавились бы даже от формальной независимости", — считает Кочетков.

Впрочем, добавляет он, благодаря героическому сопротивлению украинцев этот блицкриг провалился. Поэтому Кремль вынужден был перейти к новому плану, который публично не озвучивает, но упорно реализует.

Как говорит Кочетков, в РФ понимают, что этой войны с многотысячными жертвами и огромными разрушениями украинцы им не подарят и будут мстить по любому случаю.

"Поэтому Россия хочет лишить нас самой физической возможности наказать агрессора. Для этого она хочет превратить максимальную часть Украины в территорию непригодную к цивилизованной жизни: без света, тепла, воды, связи, чтобы как можно больше украинцев вынуждены были эмигрировать", — отметил эксперт.

К тому же, добавляет он, РФ намерена максимально разрушить украинскую тяжелую промышленность, чтобы Украина не могла запустить свой ВПК и перевооружиться. Именно поэтому враг систематически атакует Харьков, Днепр, Запорожье, Киев, Одессу, Львов – это наши промышленные центры. Именно поэтому враг не захватывает, а сознательно разрушает города на Донбассе, потому что это зона расположения тяжелой промышленности Украины.

"Расчет Кремля на то, что наши партнеры помогут нам восстановить коммунальную сферу, а вот в наш ВПК Запад вкладываться серьезно не будет, потому что это гарантированный путь к новой войне. А самостоятельно возобновление ВПК Украина, как убеждены в Кремле, не потянет", – отмечает эксперт.

Если Россия уничтожит нашу тяжелую промышленность и заметно повредит энергетику, закрыв нам таким образом путь к развитию обороноспособности, тогда новые цели войны будут достигнуты, считает эксперт. Именно тогда, по его мнению, в Кремле согласится заморозить боевые действия при условии невступления Украины в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об оптимальном сценарии для Украины завершении войны.



