У Путина нет больше времени: почему последовали удары по Польше

Кравцев Сергей
Ночной обстрел дронами Польши – это подъем на одну ступеньку по стремянке эскалации, но это еще не война и не 5 ст. Вашингтонского контракта. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги Народа", глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: из открытых источников
Нардеп считает, что до войны в Европе впереди еще несколько ступенек. Это и ракетные обстрелы той же Польши, и наземные провокации в Балтии, и инспирация пророссийских волнений в Литве или Латвии и "зеленые человечки" в Эстонии.
Он продолжает, поэтому спираль эскалации и дальше будет раскручиваться и ускоряться. Времени у путина нет, ни экономического, ни биологического.
Нардеп подытоживает, сценарий понятен, и сломать его могут только США. Поэтому в дальнейшем следует внимательно следить за действиями и реакцией Дональда Трампа, но надежды на его решительные действия остается меньше.
