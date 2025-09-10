У Путина нет больше времени: почему последовали удары по Польше

Ночной обстрел дронами Польши – это подъем на одну ступеньку по стремянке эскалации, но это еще не война и не 5 ст. Вашингтонского контракта. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги Народа", глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: из открытых источников

Нардеп считает, что до войны в Европе впереди еще несколько ступенек. Это и ракетные обстрелы той же Польши, и наземные провокации в Балтии, и инспирация пророссийских волнений в Литве или Латвии и "зеленые человечки" в Эстонии.

"Путин не прощупывает реакцию, он повышает ставки и на каждой строчке эскалации ожидает, что Запад пойдет на уступки под страхом великой войны. Но мы всегда должны помнить, что цель войны для путина – возвращение НАТО на границы 1997 года, иными словами – восстановление сферы влияния России в рамках Организации Варшавского Договора", – отметил политик.

Он продолжает, поэтому спираль эскалации и дальше будет раскручиваться и ускоряться. Времени у путина нет, ни экономического, ни биологического.

"И определяющим здесь станет позиция и ответ США. Если она будет слабой и недостаточной, великая европейская война станет неизбежной. В таком случае Китай может открыто перейти на сторону россии, а КНДР направить в Европу сотни тысяч солдат, а венчать эту спираль эскалации будет угроза тактического ядерного удара по странам Центральной Европы", – отметил Егор Чернев.

Нардеп подытоживает, сценарий понятен, и сломать его могут только США. Поэтому в дальнейшем следует внимательно следить за действиями и реакцией Дональда Трампа, но надежды на его решительные действия остается меньше.

