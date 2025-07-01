У Путина не могли такого представить: ВСУ окончательно сорвали планы Кремля на важном направлении

В Сумской области украинские военные успешно сорвали попытку молниеносного наступления российских окупантов. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Он рассказал, что командование России сконцентрировало в Сумской области резервы своих элитных штурмовых подразделений, однако эти силы не смогли закрепиться на приграничных территориях области.



"Враг прилагал максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону, но их блицкриг провалился именно здесь. Сейчас мы наблюдаем определенную стабилизацию на линии столкновения", — подчеркнул представитель УГА.

По словам Братчука, украинские защитники выполнили главную задачу сдержать наступление врага, благодаря чему противнику не удалось создать плацдарм в Сумской области. Это имеет огромное значение для дальнейшей обороны и контрнаступательных операций.

Ранее в СМИ появлялась информация, что российские войска прорвались через границу и приблизились к городу Суме – всего на расстояние около 20 километров. Несмотря на это, украинские подразделения продолжают удерживать оборонные позиции и готовятся к предстоящим действиям, направленным на оттеснение врага с территории области.

Кроме того, представители Госпогранслужбы Украины сообщили, что у российских сил нет достаточно ресурсов, чтобы создать непрерывную буферную зону вдоль всей украинско-российской границы. Следует отметить, что протяженность границы в пределах Сумской области составляет примерно 550 километров, что создает значительные вызовы для противника.

Как уже писали "Комментарии", 11 июня российский военкор заявил, что российские войска продвинулись в Новониколаевке (к северу от города Сумы). Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).