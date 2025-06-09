У Путина намекнули, что Украина потеряла свой шанс: почему теперь требования стали жестче

Главный путинский переговорщик Владимир Мединский заявил, что Украина сделал бы правильный выбор, если бы согласилась на условия Москвы в 2022 году, ведь тогда условия были намного мягче. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Мединский сделал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "RT".

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

Российский переговорщик заявил, что якобы, если бы Украина была готова и "если бы она сама принимала за себя решение", то мирный договор могли подписать еще 28 февраля 2022 года и у него были бы "мягкие" условия, чем в 2025 году.

Ведь, как утверждает Владимир Мединский, "все, что они хотели – это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".

А также речь шла о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП и о признании Крыма российским, ведь там, согласно фантазиям Мединского "был наиболее демократично проведенный референдум, который можно себе представить".

Он рассказал, что после того, как российская делегация в 2022 году представила проект договора, президент Украины Владимир Зеленский "молчал две недели" и встречался в это время с представителями Великобритании и США.

Мединский утверждает, что после этого россиянам якобы прямо сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора", который уже вроде бы был согласован.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва и Киев могут вернуться в переговорный процесс уже в конце июня. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что местом встречи снова может стать Стамбул – город, уже принимавший делегации обеих сторон ранее.

Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД ответили, готова ли Украина обсуждать условия России для прекращения огня и мира.



