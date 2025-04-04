У Путина истекает время: у Трампа заявили, что будут давить на Россию для окончания войны

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в России истекает время и Путин должен принять решение об окончании войны в Украине. По его словам, Конгресс США уже начал работу над новыми санкциями против России и Москва вскоре получит сообщение из Вашингтона.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио после встречи министров стран НАТО ответил на вопросы журналистов, в частности, о переговорах о приближении мира в Украине. Государственный секретарь США рассказал, что Москва вскоре получит сообщение о возможном решении США ввести новые санкции против России, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах.

"Мы будем видеть, подходят ли они или нет. Время уже подходит. Конгресс уже начал работать над законопроектом о повышении санкций – будет расти давление от Капитолия. Я надеюсь, что мы пошлем наше сообщение в Москву, что Москва будет готова к миру", – сказал Рубио.

Марко Рубио подчеркнул, что Трамп ожидает увидеть от Путина реальные действия для окончании войны в Украине.

"Нам нужно услышать ответ. Мы будем говорить об этом. Не может быть разговор о разговоре. В конце концов, сначала было важно поговорить, потому что мы очень долго не говорили, но сейчас уже нужно делать прогресс. Мы сейчас не делаем прогресс в сторону мира", — добавил Рубио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США планирует в ближайшие недели проверить, готова ли Россия к миру. По словам Рубио, команда Трампа ведет активные переговоры с представителями Путина.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал две "красные линии" для Украины на мирных переговорах с Россией.