У Путина и Трампа нет выбора: где будут говорить о завершении войны в Украине

Обсуждение предстоящих переговоров лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа набирает обороты. О встрече уже не говорят, как вероятно, ведь Трамп заявил, что хочет поговорить с российским диктатором о завершении войны в Украине.

Фото портал "Комментарии"

Издание Reuters со ссылкой на информацию двух российских источников сообщает, что встреча может состояться в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. Эти страны рассматриваются Россией как возможные места проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Российские официальные лица, как пишет издание, неоднократно отрицали какие-либо прямые контакты с США по подготовке телефонного звонка между Трампом и Путиным, который предшествовал бы возможной встрече.

"Однако высокопоставленные российские официальные лица посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ в последние недели, согласно российским источникам, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности ситуации", — пишет издание.

По данным одного из источников Reuters, в России все еще существует некоторое противодействие этой идее, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные и силовые связи, которые и у Королевства, и в ОАЭ находятся с Соединенными Штатами.

"Саудовская Аравия и ОАЭ не ответили на запросы о комментариях. Кремль отказался от комментариев. Но и Трамп и Путин установили дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ”, — пишет издание.

Также отмечается, что ни одна из стран не является членом Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.

Российский аналитик, научный директор дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов сказал, что у Трампа и Путина нет особого выбора.

“Почти весь Запад вовлечен в сторону Украины. Поэтому все традиционные площадки, где раньше происходили такие вещи как Хельсинки, Женева и Вена, не подходят”, — отметил аналитик.

По его словам, встреча может состояться в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Напомним, что у Трампа, как писал портал "Комментарии", будут давить не только на Москву, но и на Киев.



