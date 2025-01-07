У Путина «голубая мечта»: сможет ли Трамп воплотить ее в жизнь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украина демонстрирует открытость дипломатического диалога с Россией, однако исключительно с позиции силы. Успех потенциальных переговоров, как отметил президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, может обеспечить новоизбранный президент США Дональд Трамп. При этом, как заявил в эфире Freedom политолог Алексей Бряченко, на самом деле Зеленский послал Трампу мощный сигнал.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин заинтересован во встрече с Трампом, назвав ее "голубой мечтой" российского диктатора.
В то же время, добавил политолог, для Украины важно не допустить потери в этой ситуации. По его словам, если такая встреча состоится, она должна пройти на условиях, которые будут выгодны Украине и будут соответствовать сильной позиции новоизбранного американского лидера.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что трехчасовое интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману было специально заточено на специфическую аудиторию поклонников Дональда Трампа.
Новости