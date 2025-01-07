У Путина «голубая мечта»: сможет ли Трамп воплотить ее в жизнь

Украина демонстрирует открытость дипломатического диалога с Россией, однако исключительно с позиции силы. Успех потенциальных переговоров, как отметил президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, может обеспечить новоизбранный президент США Дональд Трамп. При этом, как заявил в эфире Freedom политолог Алексей Бряченко, на самом деле Зеленский послал Трампу мощный сигнал.

"Владимир Зеленский дает хороший серьезный пас новоизбранному президенту Соединенных Штатов, что мы готовы к диалогу, что Трамп имеет историческую возможность, действительно, возможно, даже получить Нобелевскую премию мира, являясь главным модератором успешных переговорных процессов между Россией и Украиной", — подчеркнул эксперт.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин заинтересован во встрече с Трампом, назвав ее "голубой мечтой" российского диктатора.

“Для Путина важно сейчас, прежде всего, “отползти” от проигранной войны против Украины, при этом сохранив лицо и сохранившись как президент Российской Федерации, то есть не получив серьезной внутриполитической дестабилизации… Он хочет встречи с вновь избранным президентом Соединенных Штатов, это как голубая мечта… он стремится к легитимизации", — подчеркнул эксперт.

В то же время, добавил политолог, для Украины важно не допустить потери в этой ситуации. По его словам, если такая встреча состоится, она должна пройти на условиях, которые будут выгодны Украине и будут соответствовать сильной позиции новоизбранного американского лидера.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что трехчасовое интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману было специально заточено на специфическую аудиторию поклонников Дональда Трампа.



