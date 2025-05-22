Оккупационные войска режима Путина не способны полностью захватить украинские территории, которые РФ незаконно провозгласила своими в собственной Конституции, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Владимир Путин

"Это импотенция. Можно мечтать за что угодно, но не иметь на это возможности. Каким образом Путин может захватить четыре области, если более года почти без масштабных результатов он штурмует Часов Яр, ведет боевые действия в Торецке, совершает потуги по оперативному полуокружению Покровско-Мирноградской агломерации", — говорит Селезнев.

По его словам, у кремлевского диктатора большие имперские амбиции: он стремится уничтожить Украину как государство и нанести сокрушительный удар по украинскому народу, в частности, как носитель уникальной культуры и образования. Селезнев сравнил эти намерения с репрессивной политикой Сталина, систематически истреблявшего украинцев во время Второй мировой и после нее, особенно на западе страны.

Впрочем, добавил эксперт, прежде чем реализовывать свои планы, Путину еще предстоит добраться до соответствующих регионов.

Кроме того, Селезнев подчеркнул, что наступательный потенциал армии РФ истощается: бронетехнику там берегут для ключевых операций, в боях активно используют живую силу как "пушечное мясо", а также приспособленную технику — мотоциклы, автомобили и т.д.

Эксперт также обратил внимание на содержание недавнего разговора между Трампом и Путиным, где вместо ключевых вопросов войны обсуждались темы личного характера, такие как уважение к жене экспрезидента США или рождению его внука.

По мнению Селезнева, такое поведение свидетельствует о несостоятельности Трампа выполнить свои громкие обещания по достижению стабильного мира.

"Он пытается переложить свою несостоятельность на Украину, мол, она недоговороспособна. Но это откровенная ложь", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе говорят, что для Украины пришли "мрачные дни".



