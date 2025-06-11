logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Путина есть план: в ВСУ прокомментировали опасность относительно наступления россиян с севера
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина есть план: в ВСУ прокомментировали опасность относительно наступления россиян с севера

Максим Жорин высказался по поводу вероятности наступления РФ на северные области Украины во время белорусских учений

сегодня, 22:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В сентябре 2025 года на территории Беларуси запланированы новые совместные военные учения с Россией под названием "Запад-2025". По мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, эти маневры могут иметь скрытую цель — потенциальную подготовку к наступлению на север Украины.

У Путина есть план: в ВСУ прокомментировали опасность относительно наступления россиян с севера

Фото: из открытых источников

В своем Telegram Жорин отметил, что все зависит от соотношения сил и ресурсов обеих сторон, но не исключил вероятность наступления под прикрытием этих учений. В комментарии изданию Times of Ukraine он уточнил: реальная угроза прорыва с севера существует, хотя, вероятно, решение со стороны России еще не принято и будет приниматься поближе к осени с учетом ситуации на фронте.

По словам офицера, главная цель таких действий – заставить Украину удерживать значительные силы на северном направлении, что не позволит передислоцировать войска на другие критические участки фронта. При этом россияне могут воспользоваться моментом, если выявят нехватку украинских сил на севере, чтобы попытаться прорваться в Черниговскую, Житомирскую или Ровенскую.

Жорин напомнил, что у России с 2022 года остается незавершенным стратегический план — добраться до ключевых транспортных артерий и отрезать логистические пути, соединяющие западные области Украины с восточными.

Портал "Комментарии" уже писал, что уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза, выразив сдержанное удовлетворение, но также и определенное разочарование. По его словам, документ не включает ограничения в отношении российских морских терминалов, а также содержит санкции только против ограниченного количества судов теневого флота РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5733
Теги:

Новости

Все новости