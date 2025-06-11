У Путина есть план: в ВСУ прокомментировали опасность относительно наступления россиян с севера

В сентябре 2025 года на территории Беларуси запланированы новые совместные военные учения с Россией под названием "Запад-2025". По мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, эти маневры могут иметь скрытую цель — потенциальную подготовку к наступлению на север Украины.

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В своем Telegram Жорин отметил, что все зависит от соотношения сил и ресурсов обеих сторон, но не исключил вероятность наступления под прикрытием этих учений. В комментарии изданию Times of Ukraine он уточнил: реальная угроза прорыва с севера существует, хотя, вероятно, решение со стороны России еще не принято и будет приниматься поближе к осени с учетом ситуации на фронте.

По словам офицера, главная цель таких действий – заставить Украину удерживать значительные силы на северном направлении, что не позволит передислоцировать войска на другие критические участки фронта. При этом россияне могут воспользоваться моментом, если выявят нехватку украинских сил на севере, чтобы попытаться прорваться в Черниговскую, Житомирскую или Ровенскую.

Жорин напомнил, что у России с 2022 года остается незавершенным стратегический план — добраться до ключевых транспортных артерий и отрезать логистические пути, соединяющие западные области Украины с восточными.

Портал "Комментарии" уже писал, что уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза, выразив сдержанное удовлетворение, но также и определенное разочарование. По его словам, документ не включает ограничения в отношении российских морских терминалов, а также содержит санкции только против ограниченного количества судов теневого флота РФ.