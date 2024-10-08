У Путина есть план: как ему поможет заморозка войны в Украине

Глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в эфире Freedom заявил, что заморозка войны, которую бы хотел получить Кремль, не остановит российскую агрессию против Украины.

Владимир Путин

При этом нардеп подчеркнул, что заморозка конфликта не решает главную проблему – деоккупацию территорий и прекращение агрессии России. Кроме того, он добавил, что в Украине уже видели последствия подобных попыток на примере Минских соглашений, не только не урегулировавших ситуацию, но и способствовавших новому этапу российской агрессии. Сережко убежден, что заморозка может быть выгодна только кремлевскому диктатору Владимиру Путину, ведь он никогда не откажется от своей цели — уничтожение украинской государственности и порабощение нашего народа. Временное прекращение боевых действий только поможет ему реализовать этот замысел, уверен нардеп.

Депутат считает, что Путин может использовать заморозку конфликта для накопления ресурсов и модернизации своей армии, чтобы через некоторое время продлить агрессию, имея больше возможностей и сил.

Мережко также отметил, что западным союзникам не следует подталкивать Украину к переговорам или замораживанию войны из-за возможного сокращения военной помощи, поскольку это играет на руку агрессору.

“В этом опасность. То есть когда у наших партнеров есть возможности для того, чтобы и поддерживать на том же уровне, на котором оказывается сейчас военно-техническая помощь, и даже наращивать ее… И если некоторые западные политики призывают к тому, чтобы ограничить или уменьшить эту помощь, имея такую возможность на самом деле, это, по сути, продолжает войну. Это на руку Путину, на руку агрессору. Поэтому с этим необходимо решительным образом бороться и предоставлять аргументы, говорить о том, какая ситуация существует реально, о том, что спасти мирное гражданское население, спасти людей может только продолжение и наращивание военно-технической поддержки Украины", — сказал он.

Глава комитета также отметил, что Путин неоднократно демонстрировал свою недоговороспособность, нарушая все соглашения, гарантировавшие суверенитет и безопасность Украины. Именно поэтому нардеп подчеркивает, что кремлевскому диктатору нельзя доверять, и возникает вопрос, есть ли вообще смысл вести переговоры с политиком, использующим договоренности только для достижения своих разрушительных целей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР объяснили, почему "немецкий сценарий! Не подходит Украине.



