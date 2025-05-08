logo

BTC/USD

99626.63

ETH/USD

1934.06

LTC/USD

92.41

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Путина есть оберег, который защитит его парад от украинских дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина есть оберег, который защитит его парад от украинских дронов

Украинские дроны могут атаковать парад на Красной площади в Москве 9 мая

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

По состоянию на сегодняшний день главной интригой является вопрос, атакует ли завтра Украина Москву во время парада или нет, считает политолог Роман Пономаренко.

У Путина есть оберег, который защитит его парад от украинских дронов

Владимир Путин

По его словам, в течение последних дней вокруг этого вопроса бушует настоящий информационный шторм. Он, говорит эксперт, напоминает даже такие же громкие заявления перед "контрнаступлением Залужного" в 2023 году. Для противника все это не секрет, недаром для прикрытия своей столицы россияне стянули максимум сил ПВО, серьезно обнажив другие направления, подчеркнул эксперт.

"Проблема этой информационной шумихи в том, что она, в сущности, сжигает мосты и не оставляет простора для маневра. Например, если завтра никакого удара по Москве не произойдет, то, по крайней мере, доля украинского общества будет разочарована, а в РФ объявят об очередной "победе". Даже если одновременно украинские БПЛА превратят в пепел очередные военные склады или нефтехранилища в других регионах, это все равно в глазах общества будет весить меньше, чем детонация кассетных боеприпасов из наших БПЛА на забитой победобесным российским истеблишментом Красной площади", — говорит Пономаренко.

То есть, говорит он, в этой ситуации даже если налет состоится, но будет отбит где-то на подступах, то есть на Красную площадь не упадет ни один дрон, то у нас все равно будут довольны, потому что по крайней мере попробовали.

"Ну а если отбросить эмоции и мыслить логически, то главным оберегом парада в Москве будет не российское ПВО, а присутствие на нем товарища Си Цзиньпина. Потому что вряд ли Украина захочет портить отношения с Китаем, ставя под угрозу жизнь их лидера, особенно в условиях неопределенности в отношениях США", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто на самом деле будет принимать парад в Москве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/RomPonomarenko/1170
Теги:

Новости

Все новости