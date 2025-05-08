У Путина есть оберег, который защитит его парад от украинских дронов

По состоянию на сегодняшний день главной интригой является вопрос, атакует ли завтра Украина Москву во время парада или нет, считает политолог Роман Пономаренко.

Владимир Путин

По его словам, в течение последних дней вокруг этого вопроса бушует настоящий информационный шторм. Он, говорит эксперт, напоминает даже такие же громкие заявления перед "контрнаступлением Залужного" в 2023 году. Для противника все это не секрет, недаром для прикрытия своей столицы россияне стянули максимум сил ПВО, серьезно обнажив другие направления, подчеркнул эксперт.

"Проблема этой информационной шумихи в том, что она, в сущности, сжигает мосты и не оставляет простора для маневра. Например, если завтра никакого удара по Москве не произойдет, то, по крайней мере, доля украинского общества будет разочарована, а в РФ объявят об очередной "победе". Даже если одновременно украинские БПЛА превратят в пепел очередные военные склады или нефтехранилища в других регионах, это все равно в глазах общества будет весить меньше, чем детонация кассетных боеприпасов из наших БПЛА на забитой победобесным российским истеблишментом Красной площади", — говорит Пономаренко.

То есть, говорит он, в этой ситуации даже если налет состоится, но будет отбит где-то на подступах, то есть на Красную площадь не упадет ни один дрон, то у нас все равно будут довольны, потому что по крайней мере попробовали.

"Ну а если отбросить эмоции и мыслить логически, то главным оберегом парада в Москве будет не российское ПВО, а присутствие на нем товарища Си Цзиньпина. Потому что вряд ли Украина захочет портить отношения с Китаем, ставя под угрозу жизнь их лидера, особенно в условиях неопределенности в отношениях США", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто на самом деле будет принимать парад в Москве.



