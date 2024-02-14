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У Путина есть хитрая стратегия, как заставить Запад говорить об Украине без Украины. В чем ее суть

Российский диктатор Владимир Путин ближе к концу года планирует устроить провокацию относительно одной из стран НАТО, чтобы заставить Запад «закрыть» вопрос Украины, об этом в Фейсбуке пишет нардеп Владимир Арьев

сегодня, 13:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российский диктатор Владимир Путин стремится решать вопрос Украины с западными странами без Украины, считает Владимир Арьев.

У Путина есть хитрая стратегия, как заставить Запад говорить об Украине без Украины. В чем ее суть

Владимир Арьев

"Для этого Путин, очевидно, ближе к концу года – например, в период жестких американских выборов – устроит провокацию, которая заставит НАТО решать – либо 5 статья, либо садиться с Россией за стол. Особый расчет на то, что Черчилейв, Тэтчеров и Гельмутов Коллей среди европейских политиков нет, а нынешних лидеров будет легко испугать прямым противостоянием",
– считает нардеп.

По его словам, это стратегия, а вот одна из тактических задач Москвы — дальше подрывать процесс предоставления Украине военной и финансовой помощи.

"Учитывая наличие во многих странах испуганных или мотивированных "голубей мира" в топовых политических кругах, разговоры о подталкивании Киева к переговорам путем уменьшения этой помощи будут только усиливаться",
– считает политик.

Арьев считает, что именно поэтому глава российского МИД Сергей Лавров продолжил линию Путина в продвижении вброса о готовности России к переговорам с Украиной об "урегулировании". Однако, подчеркивает политик, важно понимать другое: Россия сейчас не заинтересована в переговорах с Украиной. По его словам, финансово она пострадала не так сильно, как мы ожидали, и деньги до сих пор там есть, хотя война и обходится недешево.

"Задача Украины сейчас убеждать наших партнеров о блефе путинского бандформирования и что никаких договоренностей Кремль на самом деле не собирается заключать. Убеждать в усиленном режиме",
– добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать "совершенно иную реальность", чтобы иметь возможность идти на мирные переговоры с Россией. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов, добавил он.

Также "Комментарии" сообщали, что постпред Небензя назвал вопрос , который РФ никогда не будет обсуждать с Украиной .




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev
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