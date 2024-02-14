У Путина есть хитрая стратегия, как заставить Запад говорить об Украине без Украины. В чем ее суть

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин стремится решать вопрос Украины с западными странами без Украины, считает Владимир Арьев.
Владимир Арьев
По его словам, это стратегия, а вот одна из тактических задач Москвы — дальше подрывать процесс предоставления Украине военной и финансовой помощи.
Арьев считает, что именно поэтому глава российского МИД Сергей Лавров продолжил линию Путина в продвижении вброса о готовности России к переговорам с Украиной об "урегулировании". Однако, подчеркивает политик, важно понимать другое: Россия сейчас не заинтересована в переговорах с Украиной. По его словам, финансово она пострадала не так сильно, как мы ожидали, и деньги до сих пор там есть, хотя война и обходится недешево.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать "совершенно иную реальность", чтобы иметь возможность идти на мирные переговоры с Россией. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов, добавил он.
Также "Комментарии" сообщали, что постпред Небензя назвал вопрос , который РФ никогда не будет обсуждать с Украиной .
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Ігор
сегодня, 14:13
А якщо прогноз не збудеться, що і відбувається зараз з прогнозами і обіцянками наших корумпованих, яку відповідальність візьмуть на себе обрізані брехуни?