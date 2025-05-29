У Путина есть две недели на прекращение огня: каких действий от Трампа ждать дальше

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в течение двух недель станет ясно, действительно ли Владимир Путин намерен прекратить войну против Украины. Об этом сообщает NBC, отмечая: в случае игнорирования этой инициативы Кремлем последствия могут быть серьезными.

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Журналисты напомнили, что после телефонного разговора больше недели назад Путин пообещал предоставить проект мирного соглашения, однако конкретного документа до сих пор нет. Российская сторона уверяет, что документ "почти готов".

Между тем, пока Трамп ждет ответа из Москвы, в Европейском Союзе активно обсуждают новые ограничительные меры против РФ. В частности, предлагают ударить по так называемому "теневому флоту" — примерно 500 судах, которые Россия использует для обхода санкций и транспортировки нефти.

Ранее в Вашингтоне опасались, что подобные действия могут повлечь за собой резкий рост цен на энергоносители. Но, несмотря на эти риски, Великобритания и ЕС уже объявили о новом раунде санкций на прошлой неделе.

Несмотря на продолжение ракетных атак РФ по Украине, Трамп пока воздерживается от введения дополнительных санкций, аргументируя это "возможностью мира". Однако аналитики считают, что за этим стоит политический расчет, а не дипломатия.

Последние соцопросы Pew Research Center показывают, что только 28% американцев считают помощь Украине приоритетной для США. Это создает для Трампа зону комфорта, в которой он может действовать гибко без значительного влияния на свой рейтинг.

Как уже писал портал "Комментарии", представитель Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что Россия могла бы проявить реальный интерес к мирным переговорам, если бы больше сосредоточивалась на действиях по прекращению кровопролития в Украине, а не на анализе высказываний американских политиков.