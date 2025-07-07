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У Путина достаточно ресурсов: украинцев напугали перспективами продолжительности войны

Бывший заместитель министра финансов РФ раскрыл стратегию Кремля, позволяющую России обеспечивать финансирование войны в течение длительного времени.

7 июля 2025, 13:40
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Клименко Елена

У России есть финансовые возможности для длительного ведения войны против Украины, и расходы на военные действия не являются критическими для ее бюджета.

У Путина достаточно ресурсов: украинцев напугали перспективами продолжительности войны

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его словам, текущие расходы РФ на войну составляют чуть более 3% ВВП, причем около половины из этих средств направляется не на оружие, а на социальные выплаты как военным, так и их семьям.

"С точки зрения макроэкономики это выглядит цинично, но для бюджета нет разницы, идут ли деньги на пенсии, или на воюющих. Деньги собираются с экономики и перераспределяются", — пояснил экономист.

Он подчеркнул, что всего около 1,5% ВВП Россия тратит непосредственно на боеприпасы, технику и другое военное обеспечение. Остальное государство финансирует благодаря системному повышению налогов — примерно на 0,5% ВВП ежегодно за последние три года.

Кроме того, Кремль сокращает финансирование мирных отраслей. В частности, в 2025 году у России не появится ни одного нового пенсионера по возрасту из-за изменений в пенсионное законодательство, принятых еще в 2018 году.

"!Деньги берут буквально по нитке по всем направлениям: урезают гражданские расходы, повышают налоги, используют часть резервов из Фонда национального благосостояния. И этого достаточно, чтобы поддерживать военную машину", — подчеркнул Алексашенко.

По его мнению, если масштаб войны будет оставаться без расширения, Путин сможет ее финансировать еще несколько лет.

Как уже писал портал "Комментарии", в ночь на 7 июля российские войска совершили массированную атаку по территории Украины, применив 101 ударный беспилотник, преимущественно иранского производства типа "Шахед". В результате обстрелов пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети, есть погибшие. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.



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