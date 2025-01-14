Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Такое мнение высказал помощник президента РФ Николай Патрушев.

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"Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я считаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада", — сказал Патрушев в интервью российскому медиа "Комсомольская правда".

Свою позицию он объяснил тем, что руководство ЕС давно не имеет права говорить от имени многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран. По его убеждению, эти страны якобы заинтересованы в стабильности в Европе и занимают взвешенную позицию по отношению к России.

По его словам, позиция России в отношении Украины остается неизменной: "Для нас важно, чтобы задача "СВО" была решена. Они известны и не менялись".

Также он подчеркнул важность признания миром вхождения в состав Российской Федерации "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, по его словами, являющихся неотъемлемой частью РФ в соответствии с конституцией. Также помощник президента РФ предположил, что Украина может прекратить свое существование в 2025 году.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", готовы обсуждать гарантии безопасности, однако с ультимативной позиции. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции подтвердил готовность к диалогу о гарантиях безопасности.







