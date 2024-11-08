У Путина нет моральных преград: в Нацгвардии готовятся к «худшим сценариям»

Национальная гвардия Украины ужесточила охрану всех атомных электростанций в стране. Как отметил полковник НГУ Артем Илюхин, возглавляющий Северное Киевское территориальное управление, необходимо быть готовыми даже к худшим сценариям. Об этом он отметил в комментарии "Новинарные".

Владимир Путин

В частности, Илюхин рассказал, что еще до начала полномасштабной войны некоторые его знакомые, в том числе и военные, не верили, что Путин решится на вторжение, считая это экономически невыгодным для России. Однако, по словам полковника, Путин мыслит не рационально, а скорее как имперский правитель, стремящийся войти в историю на уровне с фигурами типа Юлия Цезаря или Петра I.

"Ему человеческие жизни, смерти, беды – пустой звук. Для него изначально это была статистика. Он подготовил свое ватное население, ненавидящее украинцев и все украинское, которое видит нас "испорченными русскими", которых нужно снова перевоспитать и вернуть в состояние анабиоза времен СССР. И для них не существует никаких моральных препятствий", — подчеркнул он.

В то же время, полковник отметил, что недооценивать россиян не стоит. Несмотря на то, что среди войск РФ есть зеки, Шторм-Z, вагнеровцы и мобилизованные, они постоянно меняют тактику, учатся и совершенствуются. Большинство так называемых "чмобиков" уже погибли, а выжившие и имеющие опыт стали инструкторами или перешли на контрактную службу. Таким образом, РФ продолжает наращивать профессиональное войско, а благодаря огромным выплатам за счет "нефтерублей" им удается привлекать новых контрактников.

Илюхин также подчеркнул, что, хотя у России есть трудности с набором новых сил, они имеют больший мобилизационный ресурс, чем Украина, даже несмотря на то, что им приходится отправлять на фронт матросов со своих судов.

Полковник также предостерег от недооценки угрозы со стороны Беларуси, подчеркнув, что хотя прямых угроз с их стороны нет, это не означает, что они невозможны. Украинские спецслужбы, Госпогранслужба, ВСУ и Нацгвардия постоянно проводят разведку и мониторинг этого направления.

"Там постоянно проходят обучение, там постоянно присутствует контингент войск Российской Федерации – небольшой на данный момент, но он есть, и контингент войск постоянно действующих вооруженных сил республики Беларусь. Чему-то они уже научились за эти два с половиной года. Не зря их там "катают" "вагнеры". То есть говорить, что там не подготовлена армия, я не могу и не буду. Еще раз повторю: не нужно недооценивать противника, вероятного противника на данный момент. Того соседа, который пустил чужие войска в свой дом и открыл дверь к нам. Надо быть всегда готовым к отражению нападения", — подчеркнул полковник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина придумали новый план "обезвреживания" Украины.



