Российская оккупационная администрация продолжает реализовывать незаконные схемы перерегистрации украинского имущества на временно захваченных территориях, нарушая права граждан Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Оккупированные территории. Фото: 24 Канал

"Одним из наглядных примеров является Крым, где оккупанты уже заработали более 4,8 миллиарда рублей от продажи имущества, незаконно конфискованного у украинцев", — отмечают в ЦНС.

Наиболее возмутительным аспектом этой ситуации является то, что средства, полученные от реализации похищенного имущества, используются для пополнения военных фондов России. Они тратятся на закупку вооружения, военной техники, а также финансирование деятельности оккупационных администраций на захваченных территориях.

Также из-за больших ежедневных потерь среди своих военных российские войска начали использовать медицинские учреждения на временно оккупированных территориях востока Украины для собственных нужд.

Согласно имеющейся информации, российские оккупанты ежедневно теряют до 300 раненых солдат, что заставило их использовать местные больницы для лечения своих военных.

"Следует подчеркнуть, что раненые оккупанты не имеют другого места для лечения или реабилитации", — говорится в сообщении ЦНС.

Между тем медицинские учреждения на временно захваченных территориях, в частности на востоке Украины, превращаются в военные госпитали, хотя в них также получают помощь местные жители, в частности пожилые люди.

Ранее стало известно, что оккупационные администрации получили от Кремля план, предусматривающий отправку детей с временно оккупированных территорий Украины в милитарный лагерь "Авангард" в Волгоградской области России в 2025 году.