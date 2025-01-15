Оккупационные власти на временно оккупированной территории пытаются найти желающих воевать против Украины. Оккупанты продолжают рекрутировать местное население, нарушая при этом международное право.

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В Центре национального сопротивления объяснили, что оккупанты агитируют заключать контракт тех, кто поддерживает идеологию захватчиков. Также пытаются привлечь в ряды русской армии местное население, инкриминируя всевозможные правонарушения. При этом оккупанты обещают не отправлять новых военных на линию боевого столкновения, однако на практике происходит по-другому.

“И даже такие методы не помогли кремлю выполнить заниженные планы на 2024 год в 10 тыс. контрактников из числа жителей ТОТ. Особенно катастрофической стала ситуация на ТОТ юга (Херсонская и Запорожская области), где планы по мобилизации были сорваны более чем на 50%”, — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления обратился к украинцам на временно оккупированной территории и призвал игнорировать инициативы врага и предоставлять информацию об оккупационных рекрутерах и размещении штабов ВС РФ на временно оккупированной территории.

Напомним, что ситуация на временно оккупированной территории меняется — оккупанты, как писал портал "Комментарии", пытаются полностью заменить население на захваченной части Украины. Для этого захватчики агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии переезжать на временно оккупированную территорию.

В Центре национального сопротивления пояснили, что оккупанты продолжают принимать меры по изменению демографического состава населения на временно оккупированных территориях.



