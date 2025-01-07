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У оккупантов нет ресурсов для проведения широкомасштабных боевых действий: эксперт объяснил причину

Вражеские войска уже не могут применять свои традиционные массированные наступления с большим количеством техники.

7 января 2025, 18:30
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Клименко Елена

Российская армия уже несколько месяцев пытается реализовать свои наступательные планы, но вместо достижения результата сталкивается с большими потерями.

У оккупантов нет ресурсов для проведения широкомасштабных боевых действий: эксперт объяснил причину

Среди прочего он отметил, что ключевым препятствием для агрессора являются украинские силы, корректирующие ход боевых действий и делающие невозможной успешную реализацию наступления РФ.

По его словам, вражеские войска уже не могут применять свои традиционные массированные наступления с большим количеством техники. Более того, из-за расширения фронта и изменения тактики, эффективность применения управляемых авиационных бомб снизилась на 30%, что ослабляет возможности России для проведения наступательных операций.

Хотя российские войска все еще имеют возможность накапливать ресурсы, система их подготовки к бою приближается к пределу своих возможностей. В результате время на подготовку контрактников значительно сокращается: для простых солдат этот срок составляет всего две недели, а для лиц из "узников" — три недели. Для сравнения, в Украине минимальный срок боевой подготовки составляет 45 дней, а средний – два месяца. Это значит, что русская армия вынуждена быстрее использовать свои человеческие ресурсы, но это также влияет на качество атакующих подразделений и способность восстанавливать боеспособность.

Грабский подчеркнул, что в настоящее время Россия находится в ситуации, когда не может вести масштабные боевые операции.

Портал "Комментарии" писал, что, по словам советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, Вооруженные силы Украины активизировали наступательные действия на территории Курской области России, совершив атаки на нескольких направлениях. Эта операция имеет как политическое, так и военное значение, ведь Украина частично перенесла войну на территорию государства-агрессора, расширяя его масштабы.



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Источник: https://www.youtube.com/@FREEDOM_TV
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