У новых заявлений Путина две цели: они уже сработали

Многие анализируют заявления российского диктатора Владимира Путина в ряде иностранных СМИ. На самом же деле они подразумевают две цели – отправить сигналы и создать возможности. Такое мнение высказал украинский публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что "сигнальная" политика Путина имеет целью поставить вас в ситуацию догоняющего. Вы ведь должны еще понять этот "сигнал".

"И, если вы этот сигнал поймете неправильно, Путин совсем не будет против, ведь его задача не с вами договориться, а вас запутать, если он хочет чего-то на самом деле достичь, он говорит открытым текстом, без шифров", – отметил эксперт.

Виталий Портников замечу, что касается второй – создать возможности, то это для тех, кто хочет защищать его интересы, но не имеет платформы. После заявлений Путина можно говорить, что он "стремится к переговорам" и окончанию войны, ведь он сам сказал – и на этих началах блокировать новые санкции и помощь Украине. Или убеждать, что он не собирался бить по жилым кварталам Киева, а просто уничтожает украинский ВПК.

Эксперт отметил, что долго реакции ждать не пришлось. Российский "оппозиционер" Николай Митрохин уже объяснил, что удары по жилым кварталам – попытка России "адресно" убить работников оборонной промышленности, а теперь такие "полезные идиоты" Кремля могут ссылаться на самого Путина. И потому это тоже не о политике. Это об агентурной работе.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин пообщался с представителями иностранных информационных агентств. Раздалось многое, в том числе и в разрезе Украины. Что следует выделить из заявлений диктатора? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.