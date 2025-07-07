Русской армии поставлена новая цель: наступление на Запорожском направлении может длиться все лето. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил заместитель командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" с позывным Forest.

Фото: из открытых источников

По его словам, по всей линии фронта в Запорожской области фиксируется повышенная активность противника. Оккупационные силы совершают штурмы небольшими группами по 3–4 человека, преимущественно без бронетехники, но иногда задействуют легкий транспорт — багги или мотоцикл.

"По сравнению с 2022 и 2023 годами, текущий год является самым интенсивным в отношении штурмовых действий со стороны врага. Такой активности мы не наблюдали три года", — подчеркнул офицер.

Кроме штурмов, существенно возросло использование беспилотных аппаратов: FPV-дронов, разведывательных БПЛА, а также артиллерийских атак. Это указывает на изменение тактики и подготовку к более масштабным действиям.

По оценке военного, российские войска получили приказ выйти на трассу Мариуполь-Донецк, перекрыть логистические пути, захватить Орехов, добраться до Каменского, а оттуда до Камышевахи. Поэтому активная фаза наступательных действий, вероятно, продлится по меньшей мере до конца лета.

Параллельно в других регионах фронта ситуация тоже обостряется. В Сумской области, по данным военного обозревателя Константина Машовца, украинские защитники продвинулись флангами и заставили врага к отступлению на некоторых участках. А на Покровском направлении, по информации DeepState, россияне заняли села Новоукраинка и Зеленый Кут у границы с Днепропетровщиной.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что ситуация в Днепропетровской области остается напряженной, а атаки противника могут быть связаны с попытками прорыва в направлении Покровска.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) прекратила открыто отчитываться об уровне смертности в стране. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это может являться частью информационной кампании Кремля, направленной на сокрытие масштабных потерь личного состава армии РФ в войне против Украины.