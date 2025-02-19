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”У нас нечем сбивать ракеты": Зеленский сообщил катастрофическую ситуацию с ПВО в Украине

Не все города защищены противовоздушной обороной в полной мере, заявил президент

19 февраля 2025, 13:37
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что у одного из городов нет ракет для ЗРК Patriot.

”У нас нечем сбивать ракеты": Зеленский сообщил катастрофическую ситуацию с ПВО в Украине

Владимир Зеленский

"Мне в 5 утра звонит по телефону командующий и говорит: "Идет 8 целей на сближение, но у нас нет ракет ПВО", — рассказал президент.

Также он заявил, что поедет на фронт со спецпредставителем США Китом Келлогом, чтобы тот пообщался с военными, а также предложит пройтись по улицам городов и спросить мнения украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл сегодня в Киев. Об этом сообщает "Суспильное".

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – сказал представитель США в первые минуты своего пребывания в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что пригласил специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога посетить фронт. По словам президента, американский посланник должен пообщаться с военными и передать их слова Трампу. Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности заявил о желании, чтобы Соединенные Штаты лучше поняли войну в Украине, посетив фронт.

"Американской стороне нужно понять реалии, самим понять, увидеть. Я сказал Келлогу – я поеду на фронт с ним, если он будет готов", – сказал Зеленский.



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