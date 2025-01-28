«У нас больше нет тактики»: действительно ли военные подтверждают обвал фронта

Российская тактика ведения войны не динамична, однако доставляет Украине немало проблем. Это означает, что у России достаточно пехоты, а Украина – нет. В частности, из-за проблем с мобилизацией и дезертирством украинские резервы значительно уменьшились. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The Economist.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы пытаемся заменить наши потери на поле боя. Они могут бросить батальон солдат на позицию, которую мы укомплектовали четырьмя или пятью солдатами", – сказал полковник Павел Федосенко, командир украинской тактической группы на Донбассе.

Другой военный с положительным "Купол", который до сентября возглавлял воюющую на востоке Донетчины бригаду, говорит, что в ВСУ больше нет тактики, кроме как затыкать дыры.

"Мы бросаем батальоны в хаотический беспорядок и надеемся, что сможем как-то остановить этот процесс", — добавил защитник.

В свою очередь в The Economist напомнили, что мировое внимание сместилось на переговоры, которые, вероятно, могут состояться, а также на сигналы от администрации Дональда Трампа, которые являются одновременно и положительными, и отрицательными для Украины.

Авторы материала отмечают, как бы то ни было, вытеснить украинские войска на Донбассе будет россиянам нелегко, ведь "открытые поля западнее Покровска и психологически разрушительное наступление на Днепропетровскую область могут оказаться более соблазнительными".

Читайте на портале "Комментарии" — из США поступили тревожные новости. Рейтинговое издание Politico написало о том, что госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, приостанавливающий на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Эту информацию подтвердило также Reuters. В то же время спецпредставитель президента США Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. О чем говорят эти две новости? Может ли быть так, что таким образом Трамп посылает очередной сигнал Путину о том, что он готов прекратить поддержку Украины ради начала переговоров, а в противном случае будут санкции и будет больше оружия для Киева за счет замороженных активов РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.