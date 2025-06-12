Германия пока не рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров. Такую позицию на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал министр обороны Германии Борис Писториус. Он прямо ответил на вопросы журналистов о возможности поставки этих ракет, подтвердив, что в данный момент такая опция не находится в повестке дня Берлина.

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"Вы меня спросили, рассматриваем ли мы передачу ракет Taurus Украине. Мой ответ — нет", — четко заявил Писториус.

Напомним, что Украина уже получает дальнобойные ракеты от таких стран как Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Однако, в отличие от них, Германия сейчас воздерживается от подобных поставок, проявляя осторожность и взвешивая все политические и риски безопасности.

Еще несколько месяцев назад канцлер Германии Фридрих Мерц публично поддерживал идею передачи ракет Taurus Украине. Однако, несмотря на его позицию, реальные шаги в этом направлении пока не были сделаны.

27 мая немецкое издание Bild со ссылкой на правительственные источники сообщало, что окончательное решение о поставках этих ракет Украинской стороне не принималось. Эта информация подтверждает, что вопрос остается открытым и требует дополнительных консультаций.

В то же время после встречи с канцлером Мерцем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о возможном предоставлении немецких ракет ведутся. Однако лидеры договорились воздержаться от публичного обсуждения этой темы, чтобы не усложнять процесс и не создавать излишнего давления на переговоры.

Портал "Комментарии" писал, что В российском городе Энгельс снова раздались мощные взрывы. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал несколько версий по поводу возможных причин инцидента.