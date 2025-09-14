"У меня плохие для вас новости": Сенцов сделал тревожное заявление по поводу войны

Украинский режиссер и военный Олег Сенцов заявил, что война в Украине вряд ли завершится в ближайшее время. По его словам, завершение конфликта зависит от остановки наступательных действий России на фронте и готовности Кремля признать войну ошибкой и вернуть временно оккупированные территории.

Олег Сенцов. Фото из открытых источников

Олег Сенцов выступил на ежегодной конференции YES "Как нам завершить войну", где поделился своим мнением о прекращении конфликта.

"У меня плохие для вас новости: война завтра не закончится, и послезавтра не закончится, и, скорее всего, в этом году не закончится", — прогнозирует Сенцов.

Сенцов заметил, что война в Украине сильно изменилась по сравнению с 2022 годом. По его словам, ранее военные бегали с автоматами во весь рост, тогда как сегодня пехота "сидит в норах" и ждет, чтобы не было удара с дрона. Кроме того, россияне также не совершают механизированных штурмов и наступлений с бригадами, а армия РФ действует инфильтрацией маленькими группами солдат.

Как следствие, режиссер считает, что критический момент наступит, когда украинские силы остановят продвижение России, и тогда Владимир Путин может принять решение относительно окончания войны против Украины. Однако Сенцов подчеркнул, что на этом война не закончится, а против России следует вводить жесткие санкции. По его словам, второй этап завершения войны возможен только после политической смены в России и возвращения украинских земель.

"Второй этап окончания войны – это когда в России изменится политический режим. Когда Россия признает эту войну ошибкой, когда Россия будет готова отдать нашу территорию… Это будет для меня победа. Я верю, что этот день наступит", – пояснил Сенцов.

