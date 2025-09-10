У Лукашенко запахло жареным: что произошло после атаку на Польшу

Рубрики
Кравцев Сергей
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал массированное вторжение российских дронов на территорию страны. Глава правительства подчеркнул, что Польша напрямую была атакована из Беларуси. О чем говорит позиция официального Минска? Как то, что произошло связано с российско-беларускими учениями "Запад-2025"? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучи мнения экспертов.
Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников
Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич говорит, что официальный Минск пытается максимально дистанцироваться от российских атак. В частности, речь идет о российских дронах, которые атаковали Польшу со стороны Беларуси. Минск демонстрирует готовность сотрудничать с соседями. Такое поведение Лукашенко и его чиновников ещё не оттепель в отношениях. Просто есть колоссальный страх перед "провокациями под чужим флагом", которые могут не оставить свободу манёвра.
Что касается относительно того, будут ли развиваться отношения в таком русле дальше, то эксперт говорит, если и будут, то не линейно. Для РФ крайне не выгоден выход Беларуси из спирали эскалации конфликта с соседями. Потому российские решения тоже не за горами.
Журналист, политический обозреватель и блогер Иван Яковина видит прямую связь в том, что произошло с тем, что Путин и Лукашенко проводят учения "Запад-2025". Поскольку война сейчас в первую очередь — дроновая, они, конечно же, отрабатывают нанесение удара по стране НАТО, в данном случае – по Польше, дальнобойными ударными "Шахедами", а также отслеживают реакцию на эту атаку.
По его словам, из-за продолжающейся войны против Украины у РФ есть железная отговорка: "случайно залетели" или даже еще лучше: "это украинцы своим РЭБом сбили наши дроны с курса, отправили на Люблин".
Он подчеркивает, если бы у поляков нашлась решимость, Варшава сейчас могла бы объявить, что после событий сегодняшней ночи объявляет над Галичиной и Волынью "бесполетную зону", в которой будет сбивать все дроны и ракеты, летящие в сторону Польши. Ну или даже ничего не объявлять, а просто начать сбивать.
