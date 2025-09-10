У Лукашенко запахло жареным: что произошло после атаку на Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал массированное вторжение российских дронов на территорию страны. Глава правительства подчеркнул, что Польша напрямую была атакована из Беларуси. О чем говорит позиция официального Минска? Как то, что произошло связано с российско-беларускими учениями "Запад-2025"? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучи мнения экспертов.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

На протяжении ближайших недель будет активизирован американский переговорный трек и контакты с КНР

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич говорит, что официальный Минск пытается максимально дистанцироваться от российских атак. В частности, речь идет о российских дронах, которые атаковали Польшу со стороны Беларуси. Минск демонстрирует готовность сотрудничать с соседями. Такое поведение Лукашенко и его чиновников ещё не оттепель в отношениях. Просто есть колоссальный страх перед "провокациями под чужим флагом", которые могут не оставить свободу манёвра.

"При этом вероятнее всего на протяжении ближайших недель будет активизирован американский переговорный трек и контакты с КНР. В идеале – отдельный трек диалога с Польшей, но тут пока под большим вопросом. В случае наличия "польского переговорного трека" будет обсуждаться и освобождение ряда политических заключённых, которые важны польской стороне", – отметил Тышкевич.

Что касается относительно того, будут ли развиваться отношения в таком русле дальше, то эксперт говорит, если и будут, то не линейно. Для РФ крайне не выгоден выход Беларуси из спирали эскалации конфликта с соседями. Потому российские решения тоже не за горами.

"Но событие, которое позволяет попытаться "сделать шаг назад" произошло. И пока что официальный Минск пытается использовать этот повод. Забавно, что пропагандисты, которые последние два месяца были "на острие" антипольской истерии тоже по команде несколько сбавили обороты", – отметил Игорь Тышкевич.

Россияне смотрят на реакцию Польши и других стран НАТО

Журналист, политический обозреватель и блогер Иван Яковина видит прямую связь в том, что произошло с тем, что Путин и Лукашенко проводят учения "Запад-2025". Поскольку война сейчас в первую очередь — дроновая, они, конечно же, отрабатывают нанесение удара по стране НАТО, в данном случае – по Польше, дальнобойными ударными "Шахедами", а также отслеживают реакцию на эту атаку.

"Смотрят, как быстро поляки эти дроны обнаружат и обнаружат ли вообще, какие силы и средства направят на перехват и – главное – сможет ли польская ПВО эти дроны уничтожить в воздухе до того, как они условно поразят цель. Ну и еще один важнейший момент: Москва проверяет, как страна НАТО и альянс в целом реагирует на прямое фактическое нарушение его границ российской военной техникой. На данный момент реакция, прямо скажем, жалкая", – отметил журналист.

По его словам, из-за продолжающейся войны против Украины у РФ есть железная отговорка: "случайно залетели" или даже еще лучше: "это украинцы своим РЭБом сбили наши дроны с курса, отправили на Люблин".

"Грех не воспользоваться такой возможностью, чтобы абсолютно безнаказанно пощекотать ненавистных Путину борзых поляков, которые максимум выразят "глубокую обеспокоенность", когда дело дойдет до настоящего дела", – отметил Иван Яковина.

Он подчеркивает, если бы у поляков нашлась решимость, Варшава сейчас могла бы объявить, что после событий сегодняшней ночи объявляет над Галичиной и Волынью "бесполетную зону", в которой будет сбивать все дроны и ракеты, летящие в сторону Польши. Ну или даже ничего не объявлять, а просто начать сбивать.

