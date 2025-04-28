У Кремля дальновидные планы на оккупированные территории: что готовят на 2026 год

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Кречмаровская Наталия
Россия пытается добиться признания оккупированных территорий на мировом уровне. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в Госдуму в 2026 году.
Оккупанты. Фото портал "Комментарии"
Так, округа сформировали в:
Донецкой области – три округа;
Луганской области – два округа;
в Запорожской и Херсонской областях – по одному.
Аналитики Центра объяснили, что создание "избирательных округов" на ТОТ — стандартная практика РФ. Отмечается, что после оккупации Крыма в 2014 году Россия создала там четыре округа для выборов в Госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала эти выборы из-за проведения их на оккупированных территориях и массовых фальсификаций.
Напомним, что в ближайшее время пропагандисты Кремля могут активизировать усилия по дискредитации переговорного процесса о полном прекращении огня. Как писал портал "Комментарии", главные усилия пропагандистской машины РФ будут сосредоточены на продвижении тезиса о якобы "недоговороспособности Украины".
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