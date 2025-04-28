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У Кремля дальновидные планы на оккупированные территории: что готовят на 2026 год

Кремль пытается легализовать оккупированные территории РФ: приступили к подготовке к новой попытке

сегодня, 19:30
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Кречмаровская Наталия

Россия пытается добиться признания оккупированных территорий на мировом уровне. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в Госдуму в 2026 году.

У Кремля дальновидные планы на оккупированные территории: что готовят на 2026 год

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

"На фоне требований со стороны Кремля по международному признанию оккупированных территорий частью РФ, российская ЦИК сформировала избирательные одномандатные округа на ТОТ", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Так, округа сформировали в:

  • Донецкой области – три округа;

  • Луганской области – два округа;

  • в Запорожской и Херсонской областях – по одному.

"В 2026 году Кремль планирует завести в Госдуму 11 депутатов с временно оккупированных территорий Украины. Для этого сокращается количество округов на территории самой России", — сообщили в ЦПД.

Аналитики Центра объяснили, что создание "избирательных округов" на ТОТ — стандартная практика РФ. Отмечается, что после оккупации Крыма в 2014 году Россия создала там четыре округа для выборов в Госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала эти выборы из-за проведения их на оккупированных территориях и массовых фальсификаций.

"В марте 2024 года Россия уже проводила так называемые "выборы" президента РФ на ВОТ, стремясь легализовать оккупацию через сфальсифицированные результаты в пользу Путина", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что в ближайшее время пропагандисты Кремля могут активизировать усилия по дискредитации переговорного процесса о полном прекращении огня. Как писал портал "Комментарии", главные усилия пропагандистской машины РФ будут сосредоточены на продвижении тезиса о якобы "недоговороспособности Украины".




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14059
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