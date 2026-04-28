Война с Россией У кафиров больше негде прятать Искандеры: раскрыты впечатляющие детали потерь Путина
У кафиров больше негде прятать Искандеры: раскрыты впечатляющие детали потерь Путина

Спутниковые снимки показали значительное возгорание

28 апреля 2026, 12:35
Клименко Елена

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 апреля после серии ударов вспыхнул пожар на территории военного объекта, где, по имеющейся информации, российские силы хранили ракетные комплексы Искандер. Об инциденте сообщили мониторинговые ресурсы, в частности Telegram-канал "Крымский ветер".

Фото: из открытых источников

Спутниковые снимки подтвердили масштабное возгорание вблизи села Межгорье. Ячейка пожара находилась на территории бывшей ракетной части, которую российские военные переоборудовали под базу для оперативно-тактических комплексов. Именно эти системы РФ активно применяет для ракетных ударов по украинским городам.

Этот объект уже неоднократно попадал под атаки. В частности, 16 апреля беспилотники поражали военную инфраструктуру в районах Межгорья и Курортного, что свидетельствует о систематическом характере ударов по ключевым позициям оккупационных сил.

Кроме того, сообщалось о взрывах и на других стратегических локациях на полуострове. Жители Крыма слышали громкие звуки в районах военных аэродромов "Саки" в Новофедоровке и Кача, а также вблизи Феодосии. Эти объекты играют немаловажную роль в военной логистике и авиационной деятельности российских сил в регионе.

В Туапсе после атак зафиксировали утечку нефти в акватории — по данным властей, образовалось значительное пятно на поверхности воды.

20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жильцам без крайней необходимости не покидать дома. Нефтепродукты вывозят грузовиками, в то время как местные жители жалуются на ухудшение экологической ситуации и явление, которое они называют "нефтяными дождями".

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на заявления украинской стороны о возможной поставке в порт Хайфы зерна, которое, по утверждению Киева, могло быть вывезено с временно оккупированных территорий Украины.



