Европейцы довольно спокойно себя чувствуют, надеясь, что у них есть еще в запасе минимум 5 лет на подготовку войны с Россией. С очень большой вероятностью это произойдет гораздо быстрее, чем думают в НАТО, и им нужно немедленно ускориться. Такое мнение во время выступления на проходящем в Праге форуме GLOBSEC высказал нардеп, председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: из открытых источников

"Ни Россия, ни Китай не могут ждать, пока Запад перевооружится, а их собственные экономики войдут в еще больший кризис. Тем более что они видят, как постепенно Запад отгрызает от них стратегические прокси и стратегическую периферию", – отметил нардеп.

Он продолжил, сначала очередь пришла Хамас, затем Хезболла, еще позже Сирия, теперь Иран. Кто следующий в списке – совершенно понятно. И вряд ли они будут спокойно ждать.

Читайте на портале "Комментарии" — НАТО планирует передать президенту США Дональду Трампу одностраничное коммюнике на саммите в Гааге, чтобы избежать публичных споров между главой Белого дома и другими лидерами альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Авторы публикации отмечают, что этот документ станет самым коротким за последние годы – всего пять-шесть абзацев, в которых речь пойдет в основном об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, что является главным предложением Дональда Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет, вторгшийся в воздушное пространство Польши 13 июня.



