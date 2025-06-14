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У Европы нет 5 лет на подготовку к войне с Россией: в Раде сделали тревожное предупреждение

Ни Россия, ни Китай не могут ждать, пока Запад перевооружится, а их собственные экономики войдут в еще больший кризис

сегодня, 12:46
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Кравцев Сергей

Европейцы довольно спокойно себя чувствуют, надеясь, что у них есть еще в запасе минимум 5 лет на подготовку войны с Россией. С очень большой вероятностью это произойдет гораздо быстрее, чем думают в НАТО, и им нужно немедленно ускориться. Такое мнение во время выступления на проходящем в Праге форуме GLOBSEC высказал нардеп, председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

У Европы нет 5 лет на подготовку к войне с Россией: в Раде сделали тревожное предупреждение

Егор Чернев. Фото: из открытых источников

"Ни Россия, ни Китай не могут ждать, пока Запад перевооружится, а их собственные экономики войдут в еще больший кризис. Тем более что они видят, как постепенно Запад отгрызает от них стратегические прокси и стратегическую периферию", – отметил нардеп.

Он продолжил, сначала очередь пришла Хамас, затем Хезболла, еще позже Сирия, теперь Иран. Кто следующий в списке – совершенно понятно. И вряд ли они будут спокойно ждать.

Читайте на портале "Комментарии" — НАТО планирует передать президенту США Дональду Трампу одностраничное коммюнике на саммите в Гааге, чтобы избежать публичных споров между главой Белого дома и другими лидерами альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/pfbid0i4FVKfAAzmAtNXyNFVdvqGAVs9bkq64GwGiBufdY7Tzi5b4QRP4XJpqgXenFFvg4l
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