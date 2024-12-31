У "Дії" появилась опция отмены бронирования для военнообязанных работников

На портале "Дія" была введена новая услуга, позволяющая руководителям и уполномоченным лицам компаний отменить бронирование для военнообязанных работников. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

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"Если достигли лимита забронированных работников, можно отменить бронирование одного и предоставить отсрочку другому – онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний", – говорится в заявлении.

Чтобы аннулировать бронирование работника на портале "Дія", необходимо:

1. Авторизироваться на портале посредством электронной подписи юридического лица;

2. Подать заявление по данным работников, которых нужно разбронировать;

3. Проверить и подписать заявление электронной подписью;

4. Ожидать результата в течение суток на электронную почту и в личном кабинете.

В то же время в команде приложения отметили, что подать заявку на аннулирование можно только один раз в 30 дней. Если компания теряет статус критичности, бронирование аннулируется автоматически.

Также на портале "Дія" 26 декабря была возобновлена услуга бронирования сотрудников от мобилизации.

20 декабря после масштабной кибератаки РФ стали временно недоступны украинские Единые и Государственные реестры, а также сайт Министерства юстиции. СБУ открыла уголовное производство и установила, что к атаке причастна хакерская группировка, связанная с ГРУ России.

Впоследствии Кабинет министров Украины продлил срок действующих бронирований от мобилизации на один месяц из-за приостановки работы госреестров в результате кибератаки.

Ранее портал "Комментарии" писал, что правительство Украины расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Получить броню могут протезисты и техники.