У Буданова дали россиянам в Крыму дельный совет

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Кравцев Сергей
Гражданам РФ нужно как можно скорее бежать из Крыма. Бойцы украинской разведки могут зайти на полуостров и устроить там настоящий кошмар. Как передает портал "Комментарии", такой совет россиянам в интервью "УП" сделал руководитель спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Тимур.
Крым. Фото: из открытых источников
Представитель ГУР рассказал про бой, который произошел во время одной из операций 4 октября. Он отметил, что тогда в плен никого не взяли, потому что не было лишнего места
По его словам, подразделение получило много техники, которая позволяет проводить различные операции.
При этом он добавил, что на мысе Тарханкут в прошлом году его бойцы выполняли специальные задачи, которые включали в себя выявление средств врага.
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