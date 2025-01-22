Российская армия, ведущая активные наступательные действия на Кураховском направлении, все реже использует бронированную технику, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"Какой же контраст на Кураховском направлении. В конце августа – начале сентября 2024 года на этом направлении были недели, когда россияне ежедневно штурмовали позиции с применением бронетехники. День был не день, если на позиции Сил обороны не шли колонны бронетехники. Сейчас резкий контраст: за последние тридцать дней ребята не заметили ни одной единицы бронетехники. Россияне идут пешком или едут на мотоциклах или автомобилях", – рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, у российской армии огромные проблемы с бронетехникой.

По его мнению, заводы в РФ не спасают положение даже при выпуске новых образцов бронетехники, поскольку, вероятно, работают на накопление ресурсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики накапливают резервы, чтобы с еще большей силой окружать город Покровск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Покровское направление. Противник продолжает обходить город. Россияне пытались штурмовать лесопосадки между Новоелизаветовкой и Нововасиловкой с привлечением техники и багги. Успеха противник не имел. В последнее время враг уменьшил количество и скорость штурмов, что связано с перегруппировкой войск и подтягивание резервов", — рассказал он.